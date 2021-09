Ospedaletti, manifestazioni a carattere commerciale per il 2022: progetti entro il 10 ottobre 2021

Ospedaletti. L’Ufficio Commercio del Comune di Ospedaletti informa che i progetti per l’organizzazione di manifestazioni a carattere commerciale relativi al prossimo anno 2022 devono essere inoltrati alla Pec del Comune di Ospedaletti (comune@pec.comune.ospedaletti.im.it) entro e non oltre il prossimo 10 ottobre 2021 così come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.107 del 9 settembre 2020.

Le manifestazioni commerciali straordinarie e le fiere promozionali su aree pubbliche sono normate dalla Legge della Regione Liguria n.1/2007 come modificata dalla Legge Regionale n.22/2017.

Per tutte le informazioni al riguardo, si invitano gli interessati a prendere visione dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ospedaletti.