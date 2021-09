Ospedaletti. Mobilitazione di soccorsi per una donna ferita mentre si trovava davanti alla sua attività, a causa della disattenzione di un’automobilista che poteva costargli cara.

Secondo una prima ricostruzione, verso le 19 in via Roma, un uomo al volante di una Toyota Rav 4 (parcheggiata) automatica, sarebbe partito senza rendersi conto di avere la retromarcia innestata per poi sfondare la vetrina di un negozio di scarpe e travolgere la titolare che si torvava davanti ad essa. La marcia sarebbe stata inserita inavvertitamente dal figlio di 12 anni seduto a fianco. A bordo dell’auto una famiglia straniera.

Foto 3 di 3





Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 su ambulanza ed automedica, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. La ferita non versa in gravi condizioni, spavento a parte.