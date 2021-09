Oronzo Canà nuovo allenatore della Sanremese? C’è una trattativa

Sanremo. Oronzo Canà dalla Longobarda alla Sanremese? Sarebbe una bomba di mercato non da poco e sembra che una trattativa (non ufficiale) sia stata avviata.

In questi giorni un matuziano, in trasferta a Venezia con la Biennale in corso, ha intercettato Lino Banfi e non ha esitato a chiedere al suo personaggio, protagonista dei due episodi de “Un allenatore nel pallone”, se sarà il futuro mister biancoazzurro.

«Ci tenevo alla Sanremese – risponde l’attore pugliese – ma avrei fatto anche la San Arma di Taggia, perchè è lì che ho fatto il militare, però ero sempre a Sanremo, ce l’ho nel cuore. Comunque bisogna anche parlare dell’ingaggio».

Intanto stasera, anche senza il mitico Canà in panchina, la Sanremese che parteciperà al prossimo campionato di Serie D verrà presentata alle 20 dal palco di piazza Borea d’Olmo.