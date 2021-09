Imperia. Sono stati 5 i dipendenti comunali vaccinati nel corso di un open day in municipio. La giornata vaccinale, interamente organizzata dall’ente, con il personale medico fornito dalla Asl1, è durata fondamentalmente 2 ore, dalle 14 alle 16.

La somministrazioni delle dosi era riservata al solo personale comunale. Intanto, il sindaco Claudio Scajola attende a far scattare l’ordinanza che prevede l’obbligo del green pass per accedere agli uffici del Comune, fino all’entrata in vigore della norma statale.