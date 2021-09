Nuovo parcheggio sotterraneo in piazza Eroi Sanremesi, c’è il bando di gara

Sanremo. Palazzo Bellevue compie un’importante passo avanti nella riqualificazione cittadina. E’ di oggi infatti l’indizione, da parte del Comune matuziano, della gara d’appalto a procedura aperta per la progettazione e la realizzazione di un parcheggio interrato in piazza Eroi Sanremesi.

L’ente, con lo strumento del paternariato pubblico privato, intende affidare la progettazione esecutiva (con acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta), il finanziamento, la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria – per un periodo di 20 anni – del nuovo parking sotterraneo. La spesa per l’operazione in questione è prevista in poco più che 13,3 milioni di euro, che verranno finanziati dal comune, una volta avuto in consegna il parcheggio, con un leasing in costruendo ventennale dalla rata annua di 567.275 euro iva inclusa.

Questi denari, Palazzo Bellevue, conta di ricavarli dagli introiti del nuovo autosilo di piazza Eroi che sarà disposto su tre piani da 2500 metri quadri l’uno per un totale di 200 posti auto. Altri fondi si vorrebbe provenissero dall’ottimizzazione delle “strisce blu” attorno al mercato annonario, mettendo sbarre all’ingresso che impediscano da parte degli automobilisti l’elusione del ticket di pagamento. La proposta progettuale è finanziata da ICCREA Bancaimpresa di Roma e realizzata da CEA Cooperativa Edile Appennino di Calderara di Reno (BO), con gli ingegneri Giovanni Rolando e Pierfrancesco Russo come progettisti.

Una volta che le auto non stazioneranno più, piazza Eroi cambierà radicalmente il suo aspetto. Sarà esclusivamente pedonale, pavimentata con pietra locale e ci sarà la possibilità di sfruttare commercialmente alcune aree del suolo pubblico.