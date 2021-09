Next Generation Tax, a Ventimiglia prosegue la raccolta firme

Ventimiglia. Prosegue la campagna di raccolta firme per il progetto di legge di iniziativa popolare di Sinistra Italiana per introdurre la Next Generation Tax: un’imposta sui ricchi patrimoni e la riduzione delle tasse per il ceto medio e per i molti che sono in difficoltà.

Con la Next Generation Tax scompariranno IMU, imposta di bollo su titoli e conti correnti. A pagare sarebbe soltanto il 5% della popolazione italiana: i super ricchi. Le decine di miliardi recuperate sarebbero il più grande investimento che l’Italia abbia mai conosciuto: asili nido pubblici gratuiti; gratuito tutto il ciclo della formazione, Università inclusa; libri di testo gratuiti; trasporto pubblico locale gratuito per i pendolari.

Dopo quello di domenica scorsa a Ventimiglia con la partecipazione e l’incontro con i cittadini e le associazioni di volontariato del parlamentare e segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, un altro presidio sarà allestito domani, sabato 25 settembre dalle 9 alle 12.30, nella centrale via della Repubblica, per la distribuzione di materiale informativo sulla proposta di legge e per la raccolta delle firme.