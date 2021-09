New entry nell’Imperia: arriva il difensore Gabriele Pastore

Imperia. Gabriele Pastore è un nuovo giocatore dell’Imperia. Nato a Napoli, il 26 maggio 1993, è un difensore di piede destro con lunga militanza in serie D.

Nell’ultima stagione ha giocato al Santa Maria Cilento. In precedenza ha vestito le maglie di Città di Anagni, Rotonda, Gragnano, Herculaneum, Calcio Pomigliano, Sarnese, Battipaglese e Gladiator per un totale di 212 presenze in categoria.

Da subito è a disposizione di mister Paolo Cortellini e si sta già allenando con i nuovi compagni in vista della trasferta di Gozzano. A lui va il benvenuto della società.