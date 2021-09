Nelle farmacie Internazionale di Ventimiglia e Centrale di Bordighera raccolta beni prima neccessità pro afgani

Sanremo. Domani sabato 4 settembre presso le farmacie Internazionale di Ventimiglia e Centrale di Bordighera l’associazione Bethel effettuerà una raccolta straordinaria destinata ai profughi di guerra afgani ospitati presso il centro di accoglienza di Sanremo.

L’associazione che già opera con le raccolte di beni di prima necessità per le famiglie in difficoltà ha immediatamente messo in atto tutte le risorse con i propri volontari impegnati domani presso le due farmacie. Per informazioni chiamare il n. 3477840609.