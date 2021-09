Sanremo. «Il consiglio che do ai giovani è quella di divertirsi sempre, con serietà e dedizione. E’ l’unico modo di essere sempre sicuri di affrontare un palco con energia». Parola di Danila Satragno, cantante jazz, vocalist di Fabrizio De Andrè e soprattutto “vocal coach” dei big. Tra i quali, ultimamente Damiano David, frontman dei Måneskin, freschi dell’accoppiata vincente Festival di Sanremo – Eurovision Cotest.

Danila è qui nella Città dei Fiori perchè sarà nella giuria delle finali di “Sanremo Rock & Trend Festival”, in scena sul palco dell’Ariston dal dal 6 all’11 settembre. «Sanremo è molto importante per me – dice Danila, che poi elenca alcuni dei cantanti che assiste – Jovanotti, Negramaro, la Vanoni, Annalisa, Malika Ayane e tanti altri».