Nasce il Milan Club Perinaldo Franco Baresi

Perinaldo. E’ nato il Milan Club Perinaldo Franco Baresi.

«E’ un giorno speciale, non potete immaginare la gioia provata quando nel pomeriggio di ieri abbiamo ricevuto la mail che sanciva ufficialmente la nascita del Milan Club Perinaldo Franco Baresi. Siamo orgogliosi di aver fatto rinascere un sodalizio che a fine anni ottanta rappresentava con orgoglio il tifo rossonero nel nostro piccolo paese. Perinaldo è un piccolo paese di 800 abitanti dell’entroterra ligure dove il tifo rossonero ha sempre avuto numeri importanti» – annuncia il direttivo del nuovo Milan Club Perinaldo Franco Baresi.

«Finita la parentesi del vecchio Milan Club agli inizi degli anni ’90 la “nuova generazione” di tifosi che adesso fanno parte del direttivo ha seguito incessantemente il Milan dalla stagione 1998/99 in casa e in trasferta. E quest’estate ritrovandoci come sempre al bar Au Gaggian a parlare del nostro Milan abbiamo avuto l’idea di aprire finalmente un club che potesse essere da collante tra il tifo rossonero dei milanisti storici di Perinaldo, chi frequenta ancora San Siro e le nuove generazioni di tifosi del diavolo. Un club che possa diventare nel tempo luogo di aggregazione e punto di riferimento per tutto il nostro territorio» – racconta il direttivo del club rossonero.

«L’iniziativa è stata presa con entusiasmo da tutti, in pochi giorni abbiamo ricevuto tantissime adesioni anche da parte di milanisti in vacanza nel nostro paese o dei comuni limitrofi. E nell’estate in cui i nostri cuori rossoneri sono stati spezzati dalle scelte di vita di alcuni nostri ex calciatori che hanno preferito i soldi al nostro Milan abbiamo deciso di intitolare il club a Franco Baresi, capitano di mille battaglie che mai ha abbandonato la nave anche nei momenti tristi della serie B. Il nostro milanismo e quello che vorremmo trasmettere alle nuove generazioni di tifosi si ispira proprio al nostro amato capitano. Ringraziamo tutti i soci del Milan Club (ricordiamo che le iscrizioni sono sempre aperte contattando Marco al 3287320655), l’Associazione Italiana Milan Club e i Milan Club Sanremo Shevchenko e Savona Rossonera con i quali abbiamo passato e continueremo a passare meravigliose giornate a seguito del nostro Diavolo» – afferma il direttivo del Milan Club Perinaldo Franco Baresi.