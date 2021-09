Cervo. Dopo la riqualificazione del sottopasso della ex ferrovia, diventato un acquario a cielo aperto grazie alla fantasia di Maurizio Taggiasco ed Elisabetta Colombo, in arte Jori e Gioia, gli street artist sono tornati a Cervo per dare colore e divertimento al cortile della scuola, dove è stato realizzato un “giardino didattico”.

Una serie di giochi didattici, logici, matematici, di orientamento ed equilibrio ha preso vita su tutta l’area: i giochi sono stati disegnati a terra, senza creare ingombro, e saranno fruibili dai bambini nell’intervallo scolastico e non solo, da soli o in gruppo.

Anche questo nuovo intervento di riqualificazione si inserisce nel solco di una serie di azioni promosse dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di ridisegnare il volto di alcune zone urbane trascurate.