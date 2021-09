Musica, sport e molto altro nel calendario degli eventi autunnali del Grimaldi Forum

Principato di Monaco. Il Grimaldi Forum è pronto ad accogliere i numerosi eventi autunnali e di fine anno che animeranno il Principato in questi ultimi quattro mesi del 2021.

Per gli amanti del lusso, dall’1 al 5 settembre va in scena l’edizione 2020 del Top Marques Monaco, evento rimandato per via del Covid-19; l’edizione 2021 si terrà invece a giugno 2022.

Spazio anche alla musica con i Lehmanns Brothers che il 9 settembre proporranno brani jazz, hip hop e house, mentre l’11 settembre è la volta del cantautore francese Julien Clerc che presenterà il suo nuovo album “Terrien“.

Dal 16 al 18 settembre andrà in scena l’AMWC, Aesthetic & Anti-Aging Medecine World Congress, conferenza dedicata al mondo della medicina estetica e anti-age.

Dal 27 al 29 settembre è la volta del Luxe Pack Monaco, evento di riferimento del packaging di lusso da oltre 30 anni che riunisce i produttori di imballaggi premium di tutto il mondo per presentare le loro innovazioni più creative con visite, convegni e workshop.

Dal 5 al 7 ottobre appuntamento con il salone Sportel, leader nelle fiere specializzate in diritti media per contenuti e tecnologie sportive, evento in cui i principali professionisti globali si incontrano per tre giorni in un luogo unico dove concatenano incontri qualificati per concludere accordi decisivi, mentre si scambiano informazioni sullo stato e sugli sviluppi del settore.

Musica blues, country e rock si incontrano il 7 ottobre con Will Barber, concorrente nel 2017 di The Voice 6, pronto a conquistare anche il Principato dopo aver conquistato l’Europa.

Dal 13 al 16 ottobre al Grimaldi Forum andrà in scena il salone “Le basi della cybersecurity” con incontri dedicati alla sicurezza informati, dimostrazioni dal vivo e feedback, conferenze, tavole rotonde di esperti e workshop sulle principali tendenze del settore, uno spazio di networking unico per tutti i partecipanti che desiderano scambiare, condividere e imparare.

Il 21 ottobre è la volta di Lang Lang, pianista carismatico di fama mondiale, diventato un vero e proprio fenomeno musicale, che eseguirà le variazioni Goldberg di Bach: uno dei capolavori più notevoli della storia della musica classica.

Tre giorni di conferenze, dal 26 al 28 ottobre, con One to One Monaco, principale luogo di incontro per tutti gli attori del mercato e i principali decisori nel Retail e nell’E-commerce, giunto alla sua decima edizione.

Umorismo e divertimento dal 10 al 13 novembre appuntamento con i “Les sérénissimes de l’humour” con Patrick Bosso, Hassan de Monaco, Elie Semoun, quattro serate all’insegna della risata.

Musica ancora protagonista l’11 novembre con il gruppo O’sisters, una miscela perfetta di toni elettronici, percussioni tradizionali e voci ammalianti che daranno vita ad uno spettacolo estremamente visivo che unisce electro, soul, funk e world.

Ancora sport con la conferenza mondiale Cio sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie dello sport in programma dal 25 al 27 novembre.

Il 2 dicembre arriva Joao Selva, artista capace di mescolare samba, soul, disco e vintage funk, che presenterà il suo nuovo lavoro “Navegar”, in cui celebra la musica del Black Atlantic, ispirato alle sonorità di Capo Verde e dei Caraibi. Il 4 dicembre ancora un appuntamento musicale con Benjamin Biolay e il suo album “Grand Prix”, già disco d’oro.

L’8 dicembre spazio anche al divertimento per i più piccoli con lo spettacolo “Pat’ Patrouille” con due sessioni alle 14,30 e alle 17.

Per maggiori informazioni sugli eventi in programma visitare il sito: https://www.grimaldiforum.com/fr/agenda-manifestations-monaco.