Moselle Open, il sanremese Mager perde contro Basilašvili

Sanremo. Esordio amaro per Gianluca Mager al Moselle Open, svoltosi a Metz dal 20 al 26 settembre.

Il tennista di Sanremo, il 20 settembre, ha perso al primo turno del singolare maschile del torneo, andato in scena in Francia, contro Nikoloz Basilašvili in due set per 3-6 6(5)-7(7).

Finisce così ai sedicesimi di finale l’avventura del sanremese sul cemento indoor di Metz.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)