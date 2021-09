Montalto Ligure, si sente male in campagna: mobilitazione di soccorsi

Montalto Ligure. Vigili del fuoco e personale sanitario del 118 sono intervenuti nel primo pomeriggio a Montalto Ligure per un 68enne che ha accusato un malore mentre si trovava in una fascia. A rendere possibile l’intervento dell’elicottero Grifo, necessario vista la zona impervia e difficilmente raggiungibile, sono stati i vigili del fuoco del comando centrale di Imperia che hanno fornito agli elicotteristi le coordinate per la geolocalizzazione dell’uomo.