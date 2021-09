Diano Marina. Dopo i festeggiamenti in comune, con colleghi e amministratori, il Commissario Franco Mistretta, dal prossimo 1 ottobre in pensione, ha voluto dedicare un pensiero anche a noi cronisti con il seguente messaggio:<<Nel lasciare il Comando di Polizia Locale di Diano Marina desidero esprimere i miei più vivi ringraziamenti per la collaborazione prestatami in questi lunghissimi anni. Grazie a voi molti fatti di cronaca hanno avuto il meritato risalto e, di conseguenza, hanno suscitato ammirazione per il ruolo svolto dalla Polizia Locale. Grazie ancora e buona strada! Franco Mistretta>>.

Ringraziamo per le sue parole e contraccambiamo gli auguri per un futuro di meritato riposo e una più tranquilla vita in borghese.