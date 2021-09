Minacce a Toti, Cambiamo! in Regione Liguria: «Piena solidarietà al presidente»

Genova. «Come gruppo consiliare in Regione Liguria vogliamo far pervenire al presidente Giovanni Toti la nostra vicinanza e la nostra più piena solidarietà contro i leoni da tastiera che da tempo lo attaccano senza sosta sui social – dichiarano compatti i consiglieri di Cambiamo! in Regione Liguria – Il presidente sta portando avanti una battaglia sacrosanta e si esposto sul tema delle vaccinazioni e del Greenpass perché quest’ultimo costituisce l’unica arma che abbiamo a disposizione per sconfiggere il virus e riappropriarci della nostre vite».

«Invitiamo il presidente a non indietreggiare neanche di un millimetro sulla sua posizione e continuare a denunciare tutti coloro i quali insultano e minacciano. – concludono i consiglieri regionali arancioni – Cogliamo l’occasione, inoltre, per ringraziare la Forze dell’Ordine che dopo le numerose segnalazioni sono pervenute all’identità del no vax che da tempo minacciava Giovanni Toti. Da parte nostra non possiamo fare altro che dirci sempre incessantemente al fianco del nostro presidente e invitiamo con forza tutti coloro i quali sono stati minacciati a denunciare. È isolando le poche mele marce che vinceremo questa battaglia».