Migranti a Ventimiglia, PD «La Lega è assente»

Ventimiglia. Il Partito Democratico, accusato dalla Lega di non avere i titoli per parlare di migranti, risponde al partito del Carroccio: «Fate male a non voler prendere lezioni sulla gestione del fenomeno migratorio, perché invece dovreste proprio. Da quando ci siete voi, la situazione in città non ha fatto che peggiorare. Non siete stati capaci di creare un sistema di accoglienza per le persone più fragili che sono costrette a vivere per strada, senza riparo e protezione, e contemporaneamente avete abbandonato interi quartieri. Mentre si nota la vostra assenza da Roverino e dalle Gianchette, i ristoranti di Via Hanbury si trovano in una condizione mai avuta prima, con i clienti che sono costretti a scappare».

Continua la nota stampa «I problemi vanno risolti avanzando e studiando proposte che siano perseguibili e non lanciate solo per alimentare odio e paura. Il CPR non è la soluzione adatta per Ventimiglia, ed il fatto che lo abbiate proposto, evidenzia quanto poco conosciate il fenomeno migratorio. La differenza della gestione tra questa e la passata amministrazione è sotto gli occhi di tutti. La risposta è una sola: prima, pur con numeri molto più importanti, il fenomeno in città era gestito; adesso, con un numero di presenze ridotto, rifiutate di farlo ! Comprendiamo che nell’ultimo mese abbiate impiegato le vostre forze esclusivamente per risolvere i vostri dissidi interni alla maggioranza e non vi siate occupati dei problemi concreti; consigliamo però, di fare un giro in città e chiedere ai cittadini quale sia la situazione per loro. Finitela di trovare patetiche giustificazioni alla Vostra inadeguatezza; assumetevi le vostre gravi responsabilità».