Migliorare la memoria nello studio: come fare, esercizi e consigli pratici

Migliorare la memoria nello studio è indispensabile al fine di prendere buoni voti e poter avere una carriera studentesca di successo. Ma cosa bisogna fare per riuscirci? Quali sono gli esercizi più appropriati? Vedremo di seguito dei consigli pratici da seguire minuziosamente.

Studiare bene non è sempre semplice, soprattutto se la memoria gioca brutti scherzi quando cerchi di ripetere. A tal proposito è importante conoscere qualche esercizio che puoi sfruttare per migliorare la tua memoria durante le sessioni di studio.

Esperti del settore, come Andrea Giuliodori di Efficacemente.com, hanno spesso parlato dell’importanza di allenare nel modo giusto la memoria, così da fissare bene in mente i concetti chiave e da lì ricordarsi tutto il resto.

Come migliorare la memoria nello studio: 4 esercizi pratici

Conoscere le tecniche su come migliorare la memoria nello studio è importante per poter cominciare ad apprendere nuove nozioni, ottenere i risultati sperati e soprattutto, fare in modo che si venga apprezzati per quel che si riesce a dimostrare all’atto pratico.

Un esempio potrebbe essere la possibilità di ottenere una borsa di studio per studiare all’estero oppure fare degli scambi culturali. Ecco 4 esercizi pratici per riuscire a memorizzare meglio:

1. Gesticolare: noi italiani ci siamo abituati, ma quanto meno per lo studio è uno dei migliori metodi di memorizzazione che ci possa essere. Questo vale per nozioni, concetti e nomi.

2. Ripetere ad alta voce: a patto che non venga ripetuta l’intera nozione oppure il testo completo, è bene guardarsi allo specchio e ripetere più spesso le parole chiave da memorizzare per ricollegarle al testo. Ciò consentirà di migliorare la memoria di un +10%.

3. Scrivere: che sia un quaderno oppure un diario personale poco importa. Secondo degli studi scientifici descrivere le proprie problematiche o angosce, farà sì che si possa aumentare la propria capacità di memorizzazione.

4. Studiare all’aria aperta: anche in questo caso, studiare fuori casa, indipendentemente che sia presso un giardino o parco, sarà possibile aumentare la capacità di memorizzare qualsiasi nozione legata allo studio del ben +20%.

Naturalmente più si è preparati, maggiori saranno le possibilità di accedere a posizioni lavorative importanti. Ad esempio sarà possibile incrementare le proprie competenze per poter lavorare presso una testata giornalistica, oppure apprendere un po’ management per scalare la propria carriera presso qualsiasi azienda e così via.

Sviluppare e aumentare la propria memoria a lungo termine

Oltre questi 4 preziosi consigli su come migliorare la memoria nello studio, affinché si possa sviluppare la capacità di ricordare le nozioni a lungo termine, va appreso un metodo di studio ben specifico. Dunque, no alle ripetizioni a pappagallo, piuttosto è indispensabile comprendere e poi ripetere più volte i concetti chiave.

Se queste strategie possono sembrare vincenti, in verità per poter incrementare la propria capacità di memorizzazione bisogna conoscere altri aspetti più personali. Ad esempio, è importante sapere quante ore bisogna dormire per far sì che il cervello possa funzionare al meglio delle sue capacità.

Oppure è possibile suddividere le parole in diversi gruppi e associare quest’ultime a delle immagini. Si tratta di piccoli trucchetti ma ben efficaci, che seppur possano sembrar banali, in verità aiuteranno e faciliteranno la memorizzazione di qualsiasi materia scolastica.

Come ultimo consiglio ma non per importanza, non è un caso trovare in commercio degli integratori che aiutano a migliorare la propria memoria. Chiunque voglia fare a meno di quest’ultimi, potrà informarsi sui migliori cibi da inserire all’interno del proprio piano nutrizionale.

Nello specifico, è indispensabile mangiare molti cibi contenenti vitamine B1 e B7. Per le prime si da il caso che tali vitamine siano contenute nel salmone, nei legumi, nei funghi, nelle patate e così via.

Quanto alle vitamine B7, esse si trovano in abbondanza sulle noci, gli agrumi, cereali e addirittura nel lievito di birra.

Questo è tutto quello che bisogna sapere su come fare per migliorare la memoria nello studio grazie a degli esercizi e consigli pratici.