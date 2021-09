Messa in sicurezza del territorio, al Comune di Ventimiglia 2,5 milioni di euro

Ventimiglia. E’ stato pubblicato il decreto del Viminale che sblocca i fondi per la messa in sicurezza del territorio per l’anno 2021 in attuazione della “legge Salvini”.

«Ringraziamo l’onorevole Flavio Di Muro di averci dato la bellissima notizia», dichiara il sindaco Gaetano Scullino, che annuncia l’elargizione di due contributi a favore del Comune di Ventimiglia:

«Il primo di euro 2.400.000,00 per realizzare un’opera progettata dalla mia prima amministrazione, il sottopasso di Peglia che consentirà di realizzare il prolungamento di via Freccero e finalmente avviare il rilancio della rigenerazione urbana di tutta la zona di Peglia. Uno dei progetti rimasto nei cassetti per 11 anni e che abbiamo con il mio ritorno al governo di Ventimiglia, ripreso e aggiornato. Un’opera importantissima per la nostra città che libererà anche la zona sportiva del tennis club Ventimiglia e del campo di calcio Morel. Un’opera a cui il comune parteciperà con un proprio finanziamento di euro 300.000, per un costo complessivo di euro 2.700.000,00. Prenderemo subito contatti con le Ferrovie dello Stato per coordinarci nel prevedere la gara di appalto al più presto.

Il secondo contributo ministeriale è di euro 100.000,00, oltre un cofinanziamento del Comune di Ventimiglia di euro 20.000,00 per continuare gli interventi di messa in sicurezza delle scuole».