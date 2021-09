Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea, Piana: «Protagonisti i prodotti tipici, vera ricchezza della Liguria»

Imperia. Ci sarà anche il vice presidente e assessore all’Agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana a Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea nel corso della prima giornata di sabato 25 settembre.

«Una manifestazione importante – dice il vice presidente Piana – che segna positivamente la ripartenza e rappresenta la piena espressione dei sapori, dei profumi e dei colori della nostra terra. Ringrazio per l’invito il Comune di Taggia, l’assessorato al Commercio e l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Il settore agroalimentare ha trainato gli arrivi e le permanenze in Liguria questa estate: la presenza di esperienze legate all’enogastronomia è decisiva per il 71% degli intervistati nella scelta della propria meta di viaggio». «Il connubio territorio – eccellenze è ben sottolineato anche da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Borghi più Belli d’Italia che patrocinano la kermesse».

