Maxime Mbandà al fianco del Sanremo Rugby per l’inizio delle attività

Sanremo. Talvolta l’ambito sportivo fornisce esempi che per i nostri figli sono importanti, che hanno valori veri e che li possono rendere migliori nella vita di tutti i giorni, Maxime Mbanda ne ha fornito uno dal valore inestimabile.

Già, perché il flanker della Nazionale di Rugby, nel momento più duro della pandemia del Covid-19 si è prestato come volontario presso la Croce Gialla di Parma, come trasportatore e accompagnatore di malati di Covid. Non si è tirato indietro e ha messo davanti alla sua incolumità fisica il sostegno alla comunità, esaltando i valori di reciprocità e sostegno tanto cari al gioco del rugby. Non solo: è da sempre in prima linea per l’integrazione sociale, da sempre il rugby unisce, ad ogni livello.

Questo il suo messaggio: «Il rugby è uno straordinario strumento formativo che ci aiuta ad essere persone migliori nella vita di tutti i giorni, a sostenere i propri compagni ed avanzare sempre, anche nei momenti più difficili come quello che stiamo vivendo! Scendi in campo e prova a giocare anche tu nel Sanremo Rugby, tutti i martedì e i giovedì dalle 17:30 al campo di Pian di Poma».

La terza linea zebrata, forte del suoi messaggi positivi, scende in campo con un grande invito al rugby, a Sanremo nel caso specifico, valorizzando la struttura educativa e portando una testimonianza importante, rinnovando l’appuntamento per ogni martedì e giovedì al campo di Sanremo a Pian di Poma dalle 17.30, con la prova delle attività per atleti ed atlete dai 4 anni ai 16 anni.