Lo “Spazio aperto” va avanti, prorogato l’ampiamento gratuito dei dehor

Sanremo. Dehor ampliati fino al 3 di ottobre, la delibera “Spazio aperto” prorogata dalla giunta Biancheri. E’ stato varato ufficialmente questa mattina dalla giunta comunale lo slittamento della scadenza per Spazio aperto, ovvero la possibilità per baristi e ristoratori di ampliare i dehor gratuitamente fino al 110% , in deroga ai vigenti regolamenti comunali.

Un’iniziativa voluta dal sindaco Alberto Biancheri e proposta per la prima volta nel corso dell’estate 2020 con l’obiettivo di aiutare il commercio a riprendersi dalla batosta del Covid.