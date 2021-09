Lions Club Riva S. Stefano Golfo delle Torri organizza il 10° Torneo distrettuale di burraco

Santo Stefano al Mare. Periodo ricco di iniziative per il Lions Club Riva S. Stefano Golfo delle Torri. È infatti in programma il 10° Torneo distrettuale di burraco con finalità benefica. L’evento si terrà domenica 3 ottobre, a partire dalle 15, al ristorante Valdisogno all’interno del porto di Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare.

La quota di iscrizione è di 20 euro e il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Lions (LCIF – Lions International Foundation) che, a seconda delle necessità, lo investirà per diversi progetti quali opere umanitarie, aiuti a comunità bisognose e molto altro. Per maggiori informazioni o per iscriversi al torneo è possibile contattare Silvana D’Aloisio, presidente del club locale, al numero 339 3695175.

Il torneo di burraco è solo l’ultima di una serie di iniziative che hanno tenuto occupati i Lions del Golfo delle Torri nelle scorse settimane. Sono stati infatti raccolti dai soci oltre 500 occhiali che saranno aggiustati e igienizzati così da poter essere donati. Con la residenza protetta Anni Azzurri Le Grange di Riva Ligure è invece partita una prima collaborazione, con la donazione di una scatola di occhiali, che potrà andare avanti nel tempo attraverso iniziative dedicate agli anziani. Il Lions Club ha, inoltre, partecipato alla pulizia delle spiagge di Santo Stefano al Mare sabato 18 settembre; una giornata all’interno dell’iniziativa “Sea-ty” promossa dal Comune e nata con lo scopo di far conoscere e proteggere i fondali e la costa del borgo con un’attenzione particolare alla famosa “secca” di Santo Stefano, paradiso sommerso che ospita una ricca biodiversità da tutelare.