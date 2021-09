Lavori di asfaltatura a Sanremo, come cambia la viabilità

Sanremo. Il servizio viabilità comunica che per l’esecuzione dei lavori di asfaltatura in via Galilei/zona Polo Nord (lavorazione notturna), da lunedì 13 a venerdì 17 settembre sarà in vigore il divieto di transito dalle 19 alle 6 del mattino in:

Corso degli Inglesi, tratto da via Galilei/zona Polo Nord sino a via Caduti del Lavoro e via Caduti del Lavoro.