Taggia. I campionati europei di judo sono terminati e per gli atleti è il momento di ritornare in sede e fare il punto su quello che è stato fatto.

Lorenzo Rossi, atleta del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d, ha disputato ieri, venerdì 11 settembre, la sua gara che, sebbene non coronata da un buon risultato, ha comunque ancora una volta dimostrato le potenzialità dell’atleta.

Il suo incontro, dal punto di vista agonistico, è stato molto determinato: nei primi due minuti, con un buon lavoro di prese e

spostamenti ha messo in difficoltà l’ avversario, portando le tecniche con una buona velocità e potenza ma, logicamente, ha subito la grande differenza di peso con l’ avversario.

D’altronde, gareggiando nella categoria degli oltre 100 kg, si è consapevoli di poter incontrare avversari con una grande differenza di peso. L’avversario di Lorenzo Rossi, atleta serbo al terzo anno della classe Juniores, già plurimedagliato nei precedenti Campionati Europei sia Cadetti che Juniores, non ha intimidito l’ atleta del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., che ha sostenuto con grinta e determinazione l’incontro, cedendo alla fine alla superiorità dell’avversario.

Il responsabile della commissione nazionale Juniores, Maestro Dario Romano, ha riconosciuto agli atleti in gara, che nella giornata di ieri non hanno ottenuto risultati positivi, di aver affrontato gli incontri con tenacia e caparbietà, ma a causa dei sistema di recupero ai quarti, non hanno ottenuto la possibilità di disputare gli incontri di recupero.

Il commento dei tecnici Alberto e Alessio Ferrigno è molto positivo: «Nonostante la sconfitta, siamo soddisfatti della gara di Lorenzo. Al di là del risultato, ha dimostrato un notevole carattere che gli ha permesso di reggere psicologicamente la gara. Questa è un’ esperienza importante per il suo futuro judoistico che si presenta già fitto di impegni in campo internazionale».