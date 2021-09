Sanremo. Dopo un percorso che ha coinvolto gli oltre 2mila soci imprenditori di CNA Imperia, che ha portato all’elezione dei nuovi Presidenti di Mestiere e dei Raggruppamenti di Interesse, martedì scorso si è svolta l’Assemblea quadriennale per il rinnovo della squadra di Presidenza e Direzione, che ha visto la riconferma del presidente uscente Michele Breccione Mattucci.

Titolare dell’impresa di famiglia F.lli Breccione, che produce chiusure metalliche e si occupa di lavorazione di lamiera, Breccione da anni è impegnato nella attività di rappresentanza in CNA all’interno della sua categoria di riferimento, negli organi confederali ed anche nel CDA del Consorzio di garanzia fidi Confart, sempre attento alle problematiche connesse all’accesso al credito per le piccole e medie imprese del territorio. A decretare la riconferma del Presidente, un folto numero di componenti l’assemblea elettiva CNA, che ha definito un grande rinnovamento del gruppo dirigente chiamato a disegnare il futuro di una CNA prima in provincia di Imperia in termini di rappresentanza ed ai primi posti in ambito nazionale. Confermata anche la nomina del già Segretario territoriale, Luciano Vazzano. La squadra che affiancherà Breccione in questo nuovo mandato è composta da imprenditrici, imprenditori e professionisti di lunga esperienza nello sviluppo di quelle azioni e politiche attive che la CNA intende portare avanti verso le imprese e le istituzioni. Al suo interno sono presenti 10 Unioni, sottoarticolate in ben 41 articolazioni di Mestiere e 5 Raggruppamenti di interesse così rappresentati:

di 45 Galleria fotografica L'assemblea di CNA Imperia conferma presidente Michele Breccione Mattucci









UNIONE CNA Agroalimentare – Presidente coordinatore SILVESTRI VINCENZO

Presidente Agricoltori FOGLIARINO SABRINA dell’agriturismo Ca’ du Nonu – anche Delegato Regionale

Presidente Pastai PORRO STEFANO dei F.lli Porro – anche Delegato Regionale

Presidente Dolciari e Panificatori SILVESTRI VINCENZO dei F.lli Silvestri – anche Delegato Regionale

Presidente Ristorazione FARNESE RICCARDO del ristorante U Titti – anche Portavoce Regionale

Presidente Produzione Alimentare o Altri alimentare MARTINI ELDA de Le 2 Mele

UNIONE CNA Artistico e tradizionale – Presidente coordinatore TADDEI MARCO

Presidente Lavorazione artistica metalli STERIA GIOVANNI

Presidente Orafi TADDEI MARCO – anche Portavoce Regionale

Presidente Lavorazioni artistiche legno, vetro e marmo ROMEO DOMENICO di Romeo Pipe

UNIONE CNA FITA – Presidente coordinatore PRETTE OTTAVIO

Presidente Trasporto merci PRETTE OTTAVIO della P.M.P.

Presidente Taxi BARONTI GIUSEPPE

Presidente NCC bus LIGATO SVALDO della Autonoleggio Ligato

Presidente NCC auto CAPPONI OSCAR di Sanremo Driver Service

UNIONE CNA Costruzioni – Presidente coordinatore MARCO ZAGNI

Presidente Edilizia ZAGNI MARCO

Presidente Lapidei ed altri materiali da costruzione COPPOLA MARCO di Edilmarmo-Graniti

Presidente Imprese di pulizia e disinfestazione DI MARTINO FABRIZIO della D. & D.

UNIONE CNA Installazione e Impianti – Presidente coordinatore LUCA FALCO

Presidente Elettrici TURAGLIO MAURO della Mauro Turaglio Snc – anche Delegato Regionale

Presidente Elettronici GASPA ANGELO di Inside

Presidente Termoidraulici FALCO LUCA della Falco Snc

Presidente Frigoristi DE MARTINI GIANFRANCO della De Martini Refrigerazione

Presidente Ascensoristi e Antincendio CUTTICA ANTONELLO della Cuttica Ascensori

Presidente Riparatori elettrodomestici LUPINETTI DANIELE della Saret – anche Portavoce Regionale

UNIONE CNA FEDERMODA – Presidente coordinatore BARBARA BORSOTTO

Presidente Moda tessile e abbigliamento PELLEGRINI MANUELA della Work

Presidente Moda su misura BORSOTTO BARBARA della Maison Daphné – anche Portavoce Regionale

UNIONE CNA Produzione – Presidente coordinatore ROBERTO ALBERTI

Presidente Meccanica ROTELLA FRANCESCO della Tecromec

Presidente Legno e arredo GAZZONI CARLO della Fa-Sol

Presidente Nautica DI MOLA DOMENICO della Sea Ground Multiservice– anche Delegato Regionale

Presidente Chimica/vetro/gomma/plastica PATA CLAUDIO della San Pietro Lab

Presidente Serramenti e infissi ALBERTI ROBERTO della Di. Al. – anche Portavoce Regionale

UNIONE CNA Benessere e Sanità – Presidente coordinatore ROBERTO PALMA

Presidente Acconciatori PALMA ROBERTO

Presidente Estetica CADDEO EMILY di Toujours Femme– anche Delegato Regionale

Presidente Odontotecnici (SNO) LAURA MARCO di Dental M.G.M.– anche Portavoce Regionale

Presidente Tatuatori DI COSTANZO CHRISTIAN di VentoForato

UNIONE CNA Servizi alla comunità – Presidente coordinatore Dario Cassini

Presidente Meccatronici CASSINI DARIO di Cassini Renato Snc – anche Portavoce Regionale

Presidente Carrozzerie e centri di revisione SGRO’ ALESSANDRO di Unicar

Presidente Gommisti VALENZISE TOMMASO di Tortosa Gomme

Presidente Tintolavanderie MACCARIO ALICE della Lavanderia Lavaexpress

Presidente Stabilimenti balneari GIORGINI GIULIA dei Bagni L’Anciua e Regina

Presidente Operatori giardini e verde PALLADINO VINCENZO de Il Giardino – anche Portavoce Regionale

UNIONE CNA Comunicazione e Terziario Avanzato – Presidente coordinatore GRAZIANO PORETTI

Presidente Fotografia e video CARIDI SIMONE – anche Portavoce Regionale

Presidente Comunicazione e stampa LANTERI PAOLO della Tipografia San Giuseppe

Presidente Digitale PORETTI GRAZIANO della Due Metri – anche Portavoce Regionale

Raggruppamenti di interesse

Presidente Giovani Imprenditori CASSINI MARCO del ristorante Ipazia

Presidente Impresa Donna PISANO MONICA di Monica Fashion

Presidente Turismo e commercio ROMEO OLMO del bistrot Camillo e de La Salsamenteria – anche

Portavoce Regionale

Presidente Cinema e audiovisivo PECCHININO ROBERTO di Pecchinino Video e Congressi

Presidente CNA Professioni PISSARELLO SARAH di P&B Consulting

L’Assemblea è stata anche occasione di confronto e di riflessione su alcune tematiche che si stanno ripercuotendo sulle imprese, in un momento già drammaticamente difficile: le tanto annunciate riforme fiscali e di sburocratizzazione che faticano ad arrivare, la auspicata riforma degli appalti pubblici, il problema dell’aumento dei costi delle materie prime, l’opportunità di sostenere la formazione e l’aggiornamento continui, l’esigenza di maggiore sostegno da parte del sistema bancario, la necessità di rafforzare il ruolo

sindacale della rappresentanza e migliorare la interlocuzione con le Istituzioni. Il riconfermato Presidente CNA Imperia, Michele Breccione, ha tenuto a sottolineare, «Gli ultimi due anni sono stati durissimi per le imprese e non siamo ancora fuori da una crisi epocale che ha radicalmente trasformato la nostra società, l’economia, le relazioni interpersonali e l’organizzazione delle nostre attività. Le nostre imprese al tempo del Covid-19 hanno rischiato in prima persona ed hanno saputo reinventarsi, salvaguardando occupazione e cercando nuove opportunità per tutelare il proprio mercato».

E ha concluso Luciano Vazzano, confermato Segretario territoriale, «L’assemblea è stata sì un momento di confronto e di voto, ma soprattutto una opportunità per pensare ad una ripartenza insieme, per porre le basi per il futuro, il nostro futuro, il futuro di CNA e del nostro territorio. Con questa volontà ricca di speranza e di fiducia abbiamo intitolato il Congresso elettivo “Ripartire. Insieme”. Ritengo che sia stato intrapreso un ottimo percorso, che intendo portare avanti e che ha visto crescere la CNA Imperia fino all’ambito riconoscimento ottenuto a livello nazionale, che ha premiato l’impegno e lo sforzo di tutta la squadra CNA sul territorio in un periodo difficilissimo e che determina un percorso avviato 4 anni fa, non ancora concluso. È arrivato finalmente il momento di andare oltre».