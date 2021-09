L’affaire Casa Serena in consiglio comunale, le reazioni delle opposizioni

Sanremo. Si è aperte con l’intervento del consigliere di Fratelli d’Italia Luca Lombardi le reazioni della minoranza alle dichiarazioni del sindaco Alberto Biancheri sulla questione Casa Serena. Se da un lato Lombardi plaude all’intenzione del primo cittadino di revocare l’affidamento alla My House, dall’alro evidenzia una “mala gestio” della Rsa da parte dell’amministrazione comunale in carica. Anche i 700 mila euro di perdita, secondo l’esponente di FdI, non sono molti ripetto al bilancio di Palazzo Bellevue, che sfiora annualmente i 150 milioni di euro. «Bisogna pensare a lavoratori e ospiti. I primi che rischiano di perdere il lavoro e gli altri che da un giorno all’altro possono ritrovarsi senza dei punti di riferimento. Ma voi veramente avreste pensato di chiudere Casa Serena?. E’ una follia. Dovevate pensare prima a ricollocare i dipendenti comunali della Rsa nel palazzo comunale» spiega Lombardi.

GLI ALTRI INTERVENTI DELLA MINORANZA

Simone Baggioli (Forza Italia): «La situazione dimostra l’inefficienza di questa amministrazione che sta svendendo i beni di questa città. Si arriverà al punto che non ci sarà più nulla da vendere. I costi di Casa Serena si possono abbattere. E’ anche verò che la cifra di 700.000 euro su un bilancio di 150 milioni è affrontabile. E’ vero che òa situazione dell’ente è critica, ma non si può sopperire ad essa con le alienazioni. La minoranza si è sempre messa di traverso alle vendite non per vendetta, ma per una gestione amministrativa un po’ diversa dal passato. Il valore al metro quadro della vendita del tribunale di Sanremo è stato simile a quella ci una cantina di via Dante Alighieri. Nel breve tempo si deve mettere la mano ad una situazione veramente sconvolgente. Capisco anche chi manifesta: donne, madri e padri di famiglia che perdono il lavoro ad una certa età. Noi non vogliamo farci belli davanti a loro, ma tutelare dei posti di lavoro» Poi si rivolge all’assessore Costanza Pireri: «Qual’è il suo pensiero su questa pratica?»

Daniele Ventimiglia (Lega): «Come dice Baggioli, non non siamo qui per raccogliere dei voti ma per tutelare lavoratori. Questa pratica è stata gestita veramente male da questa amministrazione. Avete sbagliato soprattutto sulla gestione dei dipendenti e sulla qualità di vita degli ospiti. Ad esempio manca il servizio di fisioterapia, fondamentale per gli anziani. Questa è una problematica che andava affrontata prima. Nessuno ha speculato sull’incidente che è successo. Ma è un fatto grave, mai successo a Casa Serena. La pratica è stata fatta troppo velocemente, perchè c’era la necessità di chiudere il bilancio. Oggi vi state impegnando a trovare soluzioni che si potevano trovare prima senza fretta. Il problema di Casa Serena parte già dal 2020, con la seconda ondata di covid che ha falcidiato Casa Serena. I 700 mila euro per il sociale si possono anche perdere, vi dice una cosa di sinistra un esponente della Lega. Bisogna dare dignità ai dipendenti, noi dobbiamo evitare che non riescano arrivare a fine mese».

Federica Cozza (Fratelli d’Italia) : «Al 30 agosto i dipendenti della cooperativa non avevano ancora certezze sul loro futuro. Credo che la svenduta della struttura, perchè per il niostro gruppo si parla di svendita, sia stata sbagliata. Tagliare i servizi alberghieri e la fisioterapia non è accettabile. Speriamo non venga meno il minutaggio richiesto a livello regionale. Bisogna anche introdurre garanzie occupazionali per il lavoro».



Andrea Artioli (Liguria Popolare): «Su questa pratica mi interessava molto sentire gli interventi della maggioranza. Ho condiviso in parte quello che ha detto Nocita, come Marcucci quando ha stigmatizzato l’operato dell’amministrazione comunale. L’opposizione non è fatta da cattivi che vi vogliono far cadere. Interviene per l’interesse della città. Noi parliamo di tagli al personale quando mi sembra che questa estate Amaie Energia ha assunto alla grande».