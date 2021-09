Sanremo. È in programma de lunedì 20 a sabato 25 settembre è Sanremo “La settimana del Cassini”, l’evento che gli studenti dell’omonimo liceo hanno organizzato per celebrare il 160° anniversario dalla sua fondazione.

“La settimana del Cassini” vivrà di due momenti: la mattina, con una serie di laboratori su temi di attualità e di interesse comune, ospitati nei parco di Villa Ormond, e la sera, in piazza Borea D’Olmo, con conferenze, incontri e musica aperte ai pubblico. Ma “La settimana del Cassini” continua anche nel suo spazio serale, in piazza Borea D’Olmo, per cinque appuntamenti a ingresso gratuito alle 21.

Il palco, concesso dal Comune di Sanremo, diventerà teatro di incontri con ospiti di alto profilo culturale. La prima serata, lunedì 20 settembre, accoglie, oltre agli interventi delle istituzioni e della dirigenza del Liceo G. D. Cassini, la giovanissima volontaria e attivista Maddalena Mizzoni; Francesco Fadigati, scrittore ed esperto dantista, sarà a Sanremo martedì 21 settembre; mercoledì 22 è atteso il fotoreporter Stefano Schirato, già collaboratore di testate internazionali quali The New York Times e CNN; Elena Ugolini, sottosegretario al Ministero dell’istruzione dal 2011 al 2013, sarà ospite giovedì 23 settembre; mentre venerdì 24 protagonisti saranno lo scrittore e poeta Giuseppe Conte e il filologo Fabio Barricalla.

Assume particolare significato la presenza di due ex “cassiniani”, Francesco Fadigati e Fabio Barricalla, e la riflessione che lo scrittore imperiese Giuseppe Conte, insieme al professor Barricalla, svilupperà su Italo Calvino, il più celebre fra i “cassiniani” di ogni tempo.

La musica avrà un ruolo molto importante durante gli eventi serali. Sul palco di piazza Borea D’Olmo suoneranno la Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori Note Libere (nel giorno di apertura de “La settimana”), gli Swing Kids-Orchestra Stabile dello swing diretta da Freddy Colt (venerdì 24 settembre) per chiudere, sabato 25 settembre, con un nome attesissimo dai giovani sanremesi: Tredici Pietro, rapper classe 1997 con oltre 21 milioni di visualizzazioni su YouTube e mezzo milione di ascoltatori mensili sulla piattaforma Spotify. Bolognese, figlio d’arte, Tredici Pietro, alias Pietro Morandi, rappresenta uno dei più talentuosi e giovanissimi rapper della nuova generazione. Il suo set sarà aperto dal sanremese Hamza Camo.

L’ingresso agli eventi serali è gratuito e aperto al pubblico; solo nella serata conclusiva, sabato 25 settembre, i posti a sedere in piazza Borea D’Olmo saranno riservati agli studenti del liceo Cassini.

È necessaria la prenotazione sul sito della manifestazione e l’esibizione del Green Pass e di un documento di identità. Dato il numero contingentato dei posti a sedere, gli appuntamenti saranno contemporaneamente trasmessi in streaming sul canale YouTube La Settimana del Cassini.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.lasettimanadelcassini.it, la pagina Facebook La Settimana del Cassini, la pagina Instagram @cassinisanremo. Tutte le attività saranno a partecipazione gratuita.

L’idea è nata nell’inverno del 2021 dal desiderio di un gruppo di studenti (Filippo Rati, Giacomo Persico, Lorenzo Ardizio, Edoardo Ruffo e Camillo Allavena, che compongono l’attuale direttivo) di coinvolgere ia comunità scolastica e colmare li senso di spaesamento che la pandemia aveva lasciato. In breve tempo sono stati coinvolti un centinaio di ragazzi del liceo, nella fase di pianificazione, prima, e di realizzazione, poi.

L’iniziativa degli studenti è stata apprezzata dai Consiglio d’istituto dei Liceo G. D. Cassini, in particolare, dal dirigente scolastico Claudio Valieggi, che ha finanziato interamente l’evento, e dal Comune di Sanremo, che ha patrocinato la manifestazione e ha concesso spazi e permessi, nelle persone dei sindaco Alberto Biancheri, dell’Assessore alia Cultura Silvana Ormea, del vicesindaco e Assessore alle Politiche giovanili e dell’Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi.

{ laboratori sono brevi percorsi dì 25 minuti ciascuno, destinati alle classi del Liceo G.D. Cassini, e tratteranno tematiche quali affettività, ambiente, incomunicabilità, relatività e impegno sociale. Sono organizzati nei parco di Villa Ormond, all’aperto, da lunedì 20 a venerdì 24 settembre in orario scolastico. In diversi stand nei giardino pubblico, un gruppo di studenti presenterà l’argomento oggetto del laboratorio, La finalità è quella di instaurare dibattiti e confronti sui temi proposti, al di fuori della tradizionale ottica di apprendimento.

Programma delle serate a Sanremo, piazza Borea D’Olmo

Lunedì 20 settembre alle 22 “L’impegno non può aspettare”

Interventi di Sindaco di Sanremo Alberto Blancheri, vicesindaco e Assessore alle Politiche giovanili Costanza Pireri, di Assessore alla Cultura Silvana Ormea, del Dirigente Scolastico Claudio Valleggi, dei Rappresentanti d’Istituto

Talk-show con Maddalena Mizzoni sull’importanza dell’impegno sociale e politico, anche e soprattutto per gli adolescenti. intermezzi musicali dell’Orchestra giovanile Note libere

Martedì 21 settembre alle 21 “Conversazione su Dante”

intervento di Francesco Fadigati, scrittore, dantista, insegnante e dirigente scolastico: un excursus sulla figura di Dante Alighieri, anche in occasione dell’anniversario dei 700 anni dalla sua morte

Mercoledì 22 settembre alle 21 “L’Elemento Umano”

intervento di Stefano Schirato, fotoreporter: un percorso fotografico chiamato “L’elemento umano” incentrato sull’uomo, nella sua evoluzione da Chernobyl ad oggi

Giovedì 23 settembre alle 21 “C’è (ancora) speranza per la scuola?”

intervento di Elena Ugolini, sottosegretario al Ministero dell’Istruzione dal 2011 al 2013, insegnante e dirigente scolastico: l’anno scolastico appena iniziato e come la pandemia e la Didattica a Distanza abbiano cambiato il rapporto tra studente e mondo della scuola, con gli occhi rivolti al futuro del Paese

Venerdì 24 settembre alle 21 “Le origini di Calvino: Sanremo e il Cassini”

intervento di Giuseppe Conte, poeta e scrittore, e Fabio Barricalla, filologo, poeta e insegnante: alla scoperta dei luoghi narrati da Italo Calvino nelle sue opere ambientate tra le vie della Sanremo della prima metà del ‘900

interventi musicali dell’orchestra Swing Kids, diretta da Freddy Colt

Sabato 25 settembre alle 21 Concerto finale

live di Tredici Pietro

primo set di Hamza Camo