La lente dell’Asl1 su Casa Serena, scattato il controllo in azienda

Sanremo. Giorni di polemiche e appelli dei sindacati, il subentro del nuovo gestore privato, le rivolte del personale licenziato. La situazione a Casa Serena, ormai ex residenza protetta per anziani del Comune, finisce in un batter d’occhio sotto la lente dell’Asl1 Imperiese.

Questa mattina il personale dell’azienda sanitaria locale, guidato dal dottor Di Diadoro – responsabile del distretto sanitario ventimigliese -, si è recato in struttura intorno alle 10. Il sopralluogo è tuttora in corso. Stando a quanto trapelato, Asl1 è intervenuta a Casa Serena nell’ambito dei controlli di routine che riguardano le Rsa convenzionate con la sanità regionale. Tuttavia, ad accelerare l’ispezione potrebbero aver contribuito le notizie emerse nel corso della settimana, con riguardo al problema della carenza di infermieri, tamponato con incarichi a partita iva. Inoltre, è da approfondire il punto della soppressione momentanea del reparto di fisioterapia, avvenuta in concomitanza del passaggio alla nuova gestione privata.

Nella mattinata di ieri il sindaco Alberto Biancheri ha avuto il suo primo colloquio in Comune con Rosario Maniscalco, responsabile di MyHome Srl, la società che si è aggiudicata il bando per la vendita della residenza per anziani di Poggio. Bocche cucite sull’esito dell’iniziativa, in attesa del consiglio comunale monotematico che si terrà questo mercoledì.