Ospedaletti. Sprovvisti di sistemi di identificazione e segnalamento e pertanto pericolosi per l’uomo e per l’ambiente marino e illegali: per questo la Guardia Costiera di Sanremo, al comando del tenente di vascello Carmela D’Abronzo, ha sequestrato ieri, nello specchio acqueo antistante la costa di Ospedaletti, dieci Fad (Fish Aggregating Device), ovvero dispositivi di concentrazione di pesce che in gergo vengono chiamati “canizzi”.

A trovare i Fad in mare sono stati i militari a bordo della motovedetta CP2110, in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, che hanno operato congiuntamente a personale della Delegazione di Spiaggia di Bordighera. Dopo il sequestro, sono scattate le indagini per risalire a chi ha posizionato i dispositivi in mare.

Costituiti da foglie di palma, numerose bottiglie e contenitori di varia forma e dimensioni, oltre a sacchi di plastica, i “cannizzi” erano privi delle boe di segnalazione e della prevista marcatura, necessaria ad indentificare il motopesca d’appartenenza. Oltre a rappresentare un pericolo per la sicurezza della navigazione, i dispostivi “illegali” costituiscono anche una seria minaccia per l’ambiente marino in cui vengono illecitamente utilizzati. Senza contare che chi li utilizza viola le regole della leale concorrenza tra gli operatori del settore pesca senza nessun rispetto delle regole nazionali e comunitarie.

La pesca professionale a circuizione con l’ausilio di questi sistemi, può essere effettuata esclusivamente da pescherecci autorizzati dal Ministero; ogni attrezzo deve riportare la marcatura e l’identificazione del motopesca autorizzato in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) 404/2011 e deve essere composto utilizzando cime e galleggianti biodegradabili, compatibili con l’ecosistema marino, al fine di minimizzare l’impatto sull’ambiente.

L’attività di contrasto alla pesca illegale proseguirà lungo tutto il tratto di mare di giurisdizione del Circondario Marittimo di Sanremo, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia dell’ecosistema marino, nonché sostenere gli operatori del settore pesca che operano nella legalità e tutelare il consumatore finale.