La Giovane Italia, speciale dedicato al mondo delle rappresentative Lnd

Genova. Mercoledì 29 settembre andrà in onda in tv, su Sky Sport, il secondo speciale de La Giovane Italia dedicato al mondo delle rappresentative Lnd con un occhio particolare ai recenti successi ottenuti in questo avvio di stagione. Lo annuncia la Lnd.

Dopo il focus sulla filosofia e gli aspetti organizzativi per la valorizzazione dei talenti, questa volta l’attenzione si sposta sul campo ripercorrendo il doppio trionfo dell’under 17 e dell’under 20 femminile al Trofeo Shalom oltre la straordinaria cavalcata dell’under 18 fino alla finale della Lazio Cup.