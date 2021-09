Sanremo. Grande spettacolo lo scorso weekend al campo dei Bagni Italia di Sanremo per la Conifa No Limits Mediterranean Cup di futsal che ha visto partecipare in qualità di ospiti anche Principato di Seborga e Tera Brigasca Riviera dei Fiori. Le due rappresentative del Ponente hanno avuto vita dura contro le corazzate Conifa con Seborga che ha ceduto 5-1 alla Contea di Nizza, dominatrice del torneo, dopo aver però sfiorato il pareggio contro la Sicilia cogliendo una traversa nel finale. Nel girone B la Tera Brigasca Riviera dei Fiori ha invece ceduto 5-0 contro il top team della Sardegna dopo un buon avvio per poi trovare comunque il gol nell’1-4 contro l’Isola d’Elba classificatasi terza assoluta. Ai due team locali non è restato quindi che dare spettacolo nella pirotecnica finale per il quinto posto che ha visto prevalere di misura i biancazzurri del Principato per 4-3.

Il torneo è quindi proseguito con la finale per il terzo posto vinta dall’Isola d’Elba ai rigori contro la Sicilia dopo una incredibile rimonta e la finalissima che ha visto la Contea di Nizza prevalere contro la favorita Sardegna per 4-2. L’evento sportivo, inserito nella tre giorni della mostra ‘Calci: comunità resilienti’ di Francesco Zema andata in scena alla Federazione Operaia di Sanremo, ha vissuto quindi la sua fase finale con la premiazione nella quale lo stesso Zema ed il presidente di Conifa, lo svedese Per Anders Blind, hanno omaggiato tutte le squadre partecipanti e lo staff del torneo composto dagli arbitri Roberto Ghu, Fabio Anfosso, Carlos Ganea, dai telecronisti Mattia Rossi e Gerson Maceri, dalla troupe di WeSport che ha trasmesso in diretta tutte le partite e dallo speaker Agostino Orsino che con simpatia e professionalità ha raccontato l’intero evento al pubblico presente introducendo il momento, sempre emozionante, degli inni nazionali prima dei match. Ospiti d’onore al campo dei Bagni Italia sono stati la principessa Nina di Seborga con il comandante delle Guardie Secondo Messali e Rocky Siberie, bomber del Camporosso e della nazionale seborghina di calcio a 11.

Foto 3 di 3





Le formazioni delle squadre del Ponente:

Principato di Seborga: Gabriele Perrino, Luca Orengo, Mattia Caramello Canzone, Davide Artioli, Jonathan Fimmanò, Nicolas Zucco, Gianluca Moggia (C), Filippo Caramello Canzone, Cristian Bianco. Coach: Gero Todaro.

Tera Brigasca Riviera dei Fiori: Mario Rositano, Luca Ferrari, Alessandro Prette, Yassin Sabne, Alberto Sacchetti, David Severini, Massimiliano Picarelli, Alessio Caruso, Vincenzo Gullace, Marco Foti, Christian Biancheri, Christian Lanteri (C). Coach: Alessandro Garelli