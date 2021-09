La carica dei 600 precari, scelti i supplenti assegnati alle scuole dell’Imperiese

Imperia. Sono stati individuati dal provveditore alla scuola Luca Maria Lenti i supplenti destinatari di una cattedra negli istituti per l’infanzia, primari e secondari della provincia di Imperia. Una vera e propria carica di docenti, composta da oltre 600 “precari” della scuola, chiamati a tappare un buco di organico tra i più importanti del nord Italia.

E’ stato raggiunto nell’Imperiese l’obiettivo che si era posto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che ha lavorato per coprire tutte le posizioni vacanti prima dell’inizio dell’anno scolastico, un fatto eccezionale dovuto anche alle necessità di organizzare le classi in vista della ripresa delle lezioni con i protocolli anti-Covid.

Al contrario degli anni precedenti, quando erano le scuole a contattare i supplenti a prima campanella già suonata, il ministro Bianchi ha imposto per l’anno 2021-2002 un cambio di registro. Entro il 21 di agosto scorso, gli aspiranti docenti dovevano dare la propria disponibilità per un massimo di 150 sedi. Un algoritmo, combinando le indicazioni ricevute, ha stilato la graduatoria definitiva. La proposta di contratto a tempo determinato così fatta, dovrà essere accettata a pena dell’impossibilità di conseguire altre supplenze. Da segnalare che in altre province del Paese gli istituti hanno rinviato al 6 settembre la pubblicazione degli elenchi.

Referente per la nomina dei supplenti è stato individuato il dirigente scolastico Paolo Auricchia, preside del Vieusseux di Imperia. Tra i professori più ricercati spiccano gli insegnanti di sostegno, praticamente la metà dell’intero esercito di precari. L’inizio della scuola, come da calendario regionale, è fissata per mercoledì 15 settembre L’elenco completo delle supplenze per nominativo, istituto assegnato e disciplina d’insegnamento è disponibile qui.

(Nella foto una classe della provincia di Imperia)