La Canottieri Sanremo organizza il XL Trofeo Aristide Vacchino

Sanremo. Si sono aperte nel segno del maltempo, lo scorso weekend, le manifestazioni di coastal rowing “Euromed” inserite nel programma del “XL Trofeo Aristide Vacchino”, tradizionale appuntamento organizzato dalla Canottieri Sanremo A.S.D., che proseguiranno comunque nel prossimo fine settimana.

Le gare di sabato 25 settembre, infatti, che avrebbero dovuto vedere sul campo di regata di 3.000 mt. antistante corso Imperatrice le imbarcazioni di coastal rowing in corsa per l’assegnazione del trofeo “Euromed” di fondo, purtroppo sono state annullate a causa del forte vento e del mare molto mosso, che non hanno reso possibile per ragioni di sicurezza lo svolgimento della competizione. Nella mattina di domenica 26, invece, il forte temporale che ha investito la città di Sanremo ha permesso di svolgere solo otto regate della manifestazione di coastal rowing del trofeo “Euromed” di beach sprint sul campo di regata di 500 mt. antistante il Lungomare Trento Trieste.

Confidando nel bel tempo, le manifestazioni del “XL Trofeo Aristide Vacchino” proseguiranno nello specchio acqueo del Porto Vecchio di Sanremo sabato 2 ottobre dalle 14 alle 18.30 con la regata di canottaggio Sprint Allievi e Cadetti – batterie eliminatorie, per concludersi poi domenica 3 ottobre dalle 7 alle 12 con le finali.

La manifestazione – organizzata dalla Canottieri Sanremo – è indetta dalla Federazione Italiana Canottaggio

e dal Comune di Sanremo ed è realizzata con il patrocinio della Regione Liguria e del CONI. Il vincitore verrà iscritto sul “Trofeo Aristide Vacchino”, costituito da un basamento in noce di 26 cm di base e 10 cm di altezza e su di esso una pietra lavorata grezza di Sodalite bleu di 27 cm x 17 cm x 5 cm. Sopra la pietra, in verticale, due remi ed un’ancora in argento legati da una catena. Durante la premiazione saranno, inoltre, assegnati il “Trofeo Arnaldo Albarelli” per il primo classificato nella categoria Cadetti Maschile ed il “Trofeo Cerchiari Giuseppina” alla vincitrice della categoria Cadetti femminile”.