Sanremo. Per andare incontro alle necessità dei cittadini che abitano le frazioni sanremesi di Poggio, Coldirodi e Bussana avrà inizio questo sabato 4 settembre il nuovo servizio predisposto da Amaie Energia per la consegna dei kit per la raccolta differenziata, riservato alle utenze domestiche.

Il servizio, che prende il nome di KitFacile, verrà svolto tramite un apposito mezzo che sosterà ogni sabato in una frazione diversa, dalle 9 alle 12, consentendo ai cittadini di ritirare il kit per la differenziata senza doversi recare nel punto di distribuzione del Palafiori nel centro di Sanremo, che rimane comunque disponibile negli orari consueti.

Foto 2 di 2



Il servizio di distribuzione dei kit, rivolto esclusivamente alle utenze domestiche, verrà effettuato secondo il seguente calendario: il primo sabato del mese a Coldirodi nell’area mercato, il secondo sabato a Poggio in corrispondenza del crocevia con via Duca d’Aosta e il terzo sabato a Bussana nel parcheggio davanti alla Chiesa. Il mezzo itinerante sarà riconoscibile dai loghi aziendali e dalla scritta “Kit Facile”.

La consegna dei kit avverrà dietro presentazione del Codice Fiscale dell’intestatario della Tassa Rifiuti. Se si tratta del primo ritiro effettuato in assoluto dal cittadino occorre anche la copia della TARI del Comune di Sanremo. Presso il mezzo dedicato alla distribuzione dei kit verranno forniti sacchi per l’umido, per la plastica e per l’indifferenziata e potranno essere ritirati, in caso di prima consegna, anche i mastelli per organico e carta e il sottolavello.

Come sempre i cittadini potranno avere maggiori informazioni chiamando il numero verde 800310042 o scrivendo via mail a portaaporta@amaie-energia.it oppure comunicazione@amaie-energia.it. E’ inoltre possibile inviare segnalazioni tramite Whatsapp al numero 337 1413084.