Judo Club Sakura Arma di Taggia, Samuele Della Torre nella rappresentativa ligure al torneo internazionale di Aix En Provence

Taggia. Domenica scorsa si è svolto ad Aix En Provence (Francia) un importante Torneo Internazionale a squadre di judo, al quale il Comitato Regionale Ligure Fijlkam settore Judo ha iscritto ben due squadre. A gareggiare in una delle due formazioni è stato convocato Samuele Della Torre, Senior Kg. oltre 100, atleta del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., che con questa competizione ha festeggiato il ritorno alle gare di notevole interesse agonistico, dopo il freno dovuto alla pandemia di Covid-19.

L’insegnante tecnico del settore agonistico del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., Alessio Ferrigno, ha commentato: «Al di là degli alterni risultati degli incontri, è stata una bella occasione, una ventata di entusiasmo che dà un ulteriore impulso alla volontà degli atleti di prepararsi al meglio. Aver gareggiato in un contesto che vedeva in gara tredici squadre con importanti atleti, tra i quali uno reduce dalle Olimpiadi di Tokyo, ha fatto sì che si rafforzasse ancora di più il desiderio di riprendere al meglio le competizioni. Sabato prossimo parteciperemo ad Arenzano alle Qualificazioni Regionali del Campionato Italiano Cadetti, mentre Lorenzo Rossi è partito per Ostia Lido, convocato dalla Fijlkam per partecipare al raduno collegiale pre mondiali di Olbia».