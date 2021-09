Interventi a sostegno del turismo dell’entroterra, bando del Gal “Riviera dei Fiori” prorogato al 29 ottobre 2021

Imperia. Il bando del Gal Riviera dei Fiori 56804 relativo al progetto collettivo 3.1.2. “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole e infrastrutture turistiche e ricreative” che intende favorire l’economia del territorio attraverso l’attivazione di una rete di servizi a sostegno dello sviluppo delle zone rurali dell’entroterra con un investimento complessivo di 450.000 euro, viene prorogato per la presentazione delle domande al 29 ottobre 2021. Possono presentare domanda partenariati pubblico-privati e possono essere fin anziati progetti che comportino una spesa pubblica da 50 a 90mila euro.

Le attività finanziabili nel settore extra-agricolo sono: ospitalità aziendale, attività finalizzate alla divulgazione dei metodi di coltivazione e allevamento tradizionale e della vita rurale. I costi ammissibili riguardano adeguamenti igienico-sanitari o tecnologico-funzionali di beni immobili necessari alle esigenze dell’investimento, l’acquisto o

leasing di nuovi macchinari e attrezzature, gli investimenti in materiali (programmi informatici, brevetti, licenze, marchi commerciali). Per le infrastrutture turistico-ricreative sono ammissibili i costi relativi a centri attrezzati per attività sportive, aree attrezzate, piste ciclabili, percorsi escursionistici. Ed ancora sono previsti finanziamenti per ospitalità aziendale (agriturismo, degustazione di prodotti aziendali, turismo naturalistico, attività ricreative, fattorie didattiche, aree attrezzate).

Finanziabili anche offerta di ristorazione e qualificazione dell’ospitalità; servizi al turista (noleggio di attrezzature sportive, benessere; servizi per persone con disabilità al fine di rendere le proposte turistiche accessibili; servizi culturali; servizi di mobilità sostenibile (sherpabus, trasporto a chiamata; attività sportive e ludiche; servizi commerciali per i prodotti del territorio e servizi di e-commerce. Ecco il link per scaricare il bando completo:

http://www.galrivieradeifiori.it/home/bandi/.