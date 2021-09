Indice di sportività, balzo in avanti per la provincia di Imperia: si piazza 59esima

Imperia. Con 389.40 punti la provincia di Imperia balza alla 59esima posizione per indice di sportività (calcolato su 36 indicatori suddivisi in quattro categorie), secondo le classifiche elaborate da PtsClas per “Il Sole 24 Ore”. Un miglioramento rispetto al 75° posto del 2020. Inoltre Imperia risulta al terzo posto per attività di eventi nazionali e internazionali.

Genova invece torna sul podio con il punteggio di 884,91 punti, con oltre 100 punti in meno. La Spezia consolida la posizione del 2020. E’ al 34° posto, a spiccare è la seconda piazza nel calcio professionistico. La Spezia è sorpassata da Savona, salita dal 44° al 27° posto grazie al secondo posto per “atleti tesserati Coni” e al quarto posto per le “culle olimpiche”.