Incontro con Don Ciotti a Ventimiglia

Ventimiglia. Il giorno 16 settembre, alle ore 20,45, il Coordinamento provinciale di Libera e il Presidio Hyso Telharay di Ventimiglia, organizzano un incontro con Don Luigi Ciotti nel chiostro della Parrocchia di Sant’Agostino g.c. da Don Ferruccio Bortolotto. Nel pomeriggio inoltre, alle ore 18, Don Ciotti officerà la Messa nella Chiesa di Sant’Agostino.

La nostra scelta è ancora una volta quella di rafforzare nella città di confine la presenza del Presidio dedicato a Hyso Telharaj, il migrante albanese vittima della mafia del caporalato in Puglia. Nella nostra provincia, la zona ventimigliese è quella che ha subito maggiormente la crisi, a causa del covid e dell’alluvione, cui sono conseguite la povertà, il calo dell’occupazione frontaliera, delle attività commerciali e produttive, ed è quindi quella più a rischio, anche per le vicende passate, di diffusione della mafia, dell’usura e del riciclaggio.

Nella città si è verificato a giugno anche un grave episodio di violenza di genere, l’assassinio di Sharon Micheletti, e molti sono stati gli episodi di reati dovuti ad alcolismo come risse tra pregiudicati, aggressioni alle forze dell’ordine e a gestori di esercizi commerciali per non dire delle tante tragedie che si consumano sui binari della ferrovia o nei pericolosi passaggi attraverso i quali molti migranti cercano di raggiungere la Francia. In strada si sono verificate spesso gravi intolleranze nei confronti dei migranti e dei deboli. Un esempio per tutti: il pestaggio in pieno centro del giovane Moussa Baide il quale, senza un’adeguata assistenza, rimasto completamente solo, si è suicidato pochi giorni dopo in un CPR a Torino.

Queste vicende hanno fatto notizia, ma quasi ogni giorno si registrano tristi e dolorosi episodi che confermano la gravità della situazione: gli arrivi di persone provenienti da Afghanistan e Africa aumentano mentre le scelte essenziali come la riapertura del centro migranti, per garantire loro almeno il pane e una branda dignitosa, tardano ad arrivare.

L’intervento del Presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, dal titolo “Ci si salva solo insieme” perseguirà così lo scopo, che è di tutti coloro che veramente hanno a cuore il futuro della città e dell’intera provincia, di aiutare noi, la cittadinanza e le autorità tutte, nella cui partecipazione nutriamo grandi speranze, di ritrovare un senso comune verso il vivere civile e l’ascolto dell’altro, chiunque esso sia.

A chi vorrà accedere alla sede dell’evento sarà richiesto il green pass.

E’ possibile prenotare il posto inviando una mail col proprio nome e cognome e numero di telefono a 21marzoimperia@gmail.com.