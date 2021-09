Bajardo. Si è conclusa con piena soddisfazione degli organizzatori e del pubblico la seconda annata delle “Bajardo Lectures”, serie d’incontri di alta cultura ambientati nella magnifica cornice della chiesa terremotata di San Niccolò. Nel corso dei mesi di luglio e agosto si sono tenute tre conferenze e tre lezioni-concerto per

giungere alla conferenza conclusiva di sabato 4 settembre. Si è parlato di letteratura, teatro, arte, musica, storia, poesia dialettale, genealogia con ospiti di tutto riguardo: a partire dal Conte Pier Felice degli Uberti, e poi gli scrittori Silvia Bottaro e Riccardo Mandelli, i critici Marco Innocenti, Federica Flore, Sergio Castellino, gli attori Max Carja, Gioacchino Logico, Gianni Modena, Beatrice Zuin, i musicisti Simone De Franceschi, Riccardo Sasso, Giancarlo Mariani, Freddy Colt, le “Donne della Malibran”.

Tutte le conferenze saranno pubblicate a partire da venerdì 10 settembre in versione “lezione video” sul canale Youtube “Bajardo Lectures” per la regia di Samuele Valzano. L’iniziativa, coordinata da Freddy Colt per l’Accademia della Pigna, è stata finanziata dalla Pro Loco Bajardo. Per la riuscita della manifestazione si ringrazia l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Francesco Laura e i volontari della Pro Loco che hanno collaborato all’allestimento del luogo. L’Accademia della Pigna si prepara dunque a ideare nuove iniziative per trasmettere la cultura nelle sue diverse forme in luoghi d’elezione come “il colle sacro ai druidi” di Bajardo.

Nella photogallery alcune immagini di Giorgio Amborno relative all’incontro conclusivo.