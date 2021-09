Imperia. Alle 12.00 di ieri, la motovedetta SAR CP 882 della capitaneria, durante la normale attività lungo il litorale di competenza ha intercettato un mayday sul canale 16 VHF lanciato da un’imbarcazione da diporto a vela alla deriva a causa di una cima impigliata nell’elica.

Prontamente la motovedetta ha risposto alla richiesta di soccorso e dirigeva in località “Galeazza” a circa 1000mt. dalla costa. Giunta sul posto, considerato che l’unità, con tre persone di sesso maschile a bordo spaventate ma in buone condizioni di salute, si trovava nelle immediate vicinanze del campo di regata in corso di svolgimento in occasione delle “Vele d’Epoca 2021” e delle condizioni meteorologiche in leggero peggioramento (Mare NE 3 – Vento E – NE 3) ha provveduto a rimorchiare l’unità e condurla in sicurezza presso l’approdo turistico di Porto Maurizio.