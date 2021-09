Imperia, ufficio del Catasto chiuso al pubblico: visure solo online

Imperia. Ufficio del Catasto del capoluogo chiuso al pubblico, per una visura bisogna rivolgersi online. A denunciare il disservizio è la lettrice Daniela Di Nauta che racconta: «Ad oggi se si vuole una visura catastale non si può averla direttamente dal catasto ma bisogna richiederla online, con un costo estremamente alto, da un minimo di 9,5 euro a copia. In alternativa bisogna rivolgersi a un patronato, sempre a pagamento».

Continua Di Nauta: «Ho visitato la sede del Catasto di Imperia due giorni fa, dopo che sul sito internet non veniva menzionata la non disponibilità per il pubblico dei servizi. Alla porta mi é stato subito comunicato che “a causa dell’emergenza Covid” l’ufficio del Catasto non riceve eccezionalmente solo i geometri. Io mi domando come sia possibile che tutti gli altri uffici pubblici, incluso il Comune, siano aperti al pubblico e l’ufficio Catastale no? Come sia possibile che per una semplice visura immobiliare che di persona presso il Catasto costerebbe ad un normale cittadino pochi centesimi, ora ne costi più di 9? Trovo questa situazione vergognosa e mi domando se sia legittimo privare i cittadini dei propri diritti».