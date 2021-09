Imperia, torna il pranzo dei pensionati della Cia

Imperia. Torna quest’anno il pranzo dei pensionati dell’Associazione Nazionale Pensionati (Anp) della Cia della provincia di Imperia.

L’appuntamento è a Vallebona, per domenica 3 ottobre, presso il ristorante “Il Giardino”. L’iniziativa, organizzata della Cia, che raggruppa a livello provinciale circa 2300 pensionati è ormai il consueto l’appuntamento annuale conviviale, che da parecchi anni è presente nell’attività programmata dell’Associazione Anp.

É un’occasione per tutti i coltivatori e non, in pensione per incontrare gli amici e colleghi con cui hanno condiviso anni di lavoro. L’iniziativa osserverà strettamente tutte le misure adottate a livello nazionale per contenere la diffusione del Covid-19:, i partecipanti saranno tutti muniti di Gree pass.

Per adesioni contattare gli uffici territoriali della Cia.