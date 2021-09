Imperia, tamponi gratuiti ai dipendenti comunali che hanno deciso di vaccinarsi

Imperia. «Abbiamo valutato la possibilità di una modifica dell’ordinanza per venire incontro a coloro che sono usciti dall’indecisione e hanno deciso di vaccinarsi». Lo ha detto il sindaco di Imperia Claudio Scajola che nei giorni scorsi ha firmato un’ordinanza che rende obbligatorio il possesso di green pass per accedere agli uffici comunali.

«Per venire incontro ai dipendenti – ha detto Scajola – Stabiliremo che per chi ha fatto una dose di vaccino, i tamponi per i controlli saranno pagati dal Comune».

Obiettivo dell’ordinanza, come spiegato dal sindaco «è proprio quello di convincere gli indecisi a non ascoltare le enormi fandonie che circolano per poter indicare a noi stessi, alle nostre attività, ai nostri figli, un futuro sicuro».