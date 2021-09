Imperia. Pantaloni dei carabinieri cavallerizzi e maglia mimetica addosso: è di nuovo nei guai Diego Berardi, imperiese già balzato alla ribalta della cronaca il 7 dicembre del 2015, quando venne arrestato in Francia a Strasburgo su mandato di cattura internazionale e poi prosciolto da ogni accusa. Questa volta il 46enne è stato denunciato per uso illegale di distintivi ed emblemi di Stato per essersi vestito da militare dell’Arma.

I fatti sono accaduti nei giorni scorsi: durante uno dei tanti servizi di controllo del territorio, i carabinieri si sono avvicinati ad un gruppo di ragazzini. In mezzo a loro c’era, appunto, Berardi, che indossava i pantaloni dei carabinieri cavallerizzi e una maglia militare. Nella macchina dell’uomo, inoltre, i carabinieri (quelli veri) hanno trovato una giacca con tanto di mostrine a segnalare il grado del finto carabiniere.

Berardi si è giustificato dicendo che aveva acquistato il tutto in un mercatino dell’usato: scusa che non è bastata ad evitargli la denuncia.