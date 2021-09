Imperia. Erano circa 50 le persone che si sono riunite, oggi pomeriggio, in piazza San Giovanni ad Oneglia per protestare contro l’introduzione del green pass.

Tenuti sott’occhio da una presenza discreta delle forze dell’ordine, i manifestanti hanno ascoltato il discorso di Giuseppe Loiacono, tabiese, noto per aver partecipato a numerose proteste simili, non solo ad Imperia. Presente anche Laura Muratore, la bidella dell’istituto Ruffini che, pur non munita del green pass, continua a presentarsi a scuola con l’intenzione di lavorare.