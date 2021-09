Imperia, prende il via la stagione del Reds Rugby Team

Imperia. L’inizio stagione è partito con emozione e divertimento nel club dei Reds Rugby Team, partenza di una nuova avventura in allegria al Parco Urbano di Imperia e prossimi appuntamenti al campo di Dolcedo.

L’1 settembre ha visto parte dei baby ruggers (altri componenti approfittano ancora delle ultime ferie) incontrarsi al Parco Urbano con curiosità dei passanti non abituati a vedere un ovale lanciato dai bambini, tanto che alcuni si sono già aggregati alla compagine capendo lo spirito della società.

Altri appuntamenti sono fissati per il 6 e 8 settembre dalle 17 in poi presso il campo di Dolcedo, open day di inizio stagione ma sopratutto occasione itinerante della società Reds che porta il rugby non solo tra le mura di casa di Via Allende loc. Piani, ma anche nella bella cittadina della Val Prino.

«Ringraziamento va al Sindaco di Dolcedo che si è prodigato per dare spazio ai REDS su quello che è un bell’ impianto della cittadina. Un inizio di collaborazione e di piacevole amicizia che porta nei valori del rugby un solida partenza».

Nastri di partenza tagliati, inizio di stagione che vedrà novità tecniche e veri e propri percorsi formativi dei bambini, rugby come base per la formazione caratteriale e fisica dei bambini, con attività sviluppate da un gruppo di allenatori tutti qualificati con tesseramento FIR e con ausilio di trainer provenienti da altri sport. Dal 15 settembre inizio attività per la stagione 2021/2022, seguiteci sul sito redsrugbyteam.it.