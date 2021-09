Imperia, ordinanza Scajola su green pass. Toti: «Sono favorevole, ma serve provvedimento governo»

Imperia. «Sono favorevole. Ritengo però che non debba essere solo per i dipendenti del Comune ma per tutti i lavoratori che vivono in collettività, perché vivere sani in collettività è un diritto di tutti a cui nessuno si può opporre». Lo ha detto, a margine dell’inaugurazione della pista ciclopedonale a Vallecrosia, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che si è detto favorevole all’ordinanza emessa nei giorni scorsi dal sindaco di Imperia Claudio Scajola per rendere obbligatorio il green pass per accedere agli uffici comunali.

Toti ha auspicato però che le direttive arrivino direttamente da Roma: «Per una omogeneità e anche per una forza normativa di cui ha bisogno un provvedimento simile, credo che siano il governo e il parlamento a doversene far carico – ha aggiunto -. Si entra in una sfera di diritti assoluti, quelli della salute, che non possono essere evidentemente indirizzati con uno strumento legislativo affievolito come un’ordinanza anche se poi, per la verità, nel recente passato, abbiamo chiuso il Paese con dei dpcm che sono altrettanti strumenti amministrativi».