Imperia. Operai al lavoro da stamani per riparare le buche presenti sull’asfalto a Imperia. Gli operai della ditta incaricata dal Comune di eseguire i lavori, hanno operato in via Tommaso Schiva, nei pressi delle Ferriere, a Costa d’Oneglia e vicino all’ex stabilimento Agnesi.

Il lavoro proseguirà nelle prossime ore.