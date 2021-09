Imperia, obbligo green pass per gli uffici comunali. Scajola: «Attendiamo norma nazionale, Governo non insegua chi strizza l’occhio» ai no-vax”

Imperia. Considerata la prossima decretazione di urgenza da parte del Governo in merito all’estensione del green pass, il sindaco Claudio Scajola provvederà a differire l’efficacia dell’ordinanza che prevede l’obbligo della certificazione verde per accedere agli uffici del Comune di Imperia fino all’entrata in vigore della norma statale, di cui ne costituirà attuazione.

«Ci siamo mossi in anticipo e Imperia è pronta. Abbiamo acquistato i dispositivi per la lettura dei pass agli ingressi e abbiamo trovato un accordo di buon senso sulle modalità pratiche con le rappresentanze sindacali interne. Adesso la palla passa al Governo, che mi auguro emani il provvedimento nel più breve tempo, evitando di rincorrere le posizioni ondivaghe di chi strizza l’occhio ai no-vax per qualche zero virgola in più nei sondaggi», commenta il primo cittadino.

Il sindaco conferma inoltre l’impegno del Comune sul fronte della sensibilizzazione. «L’ordinanza, pensata per garantire maggior sicurezza a utenti e lavoratori, ha anche due obiettivi indiretti che continueremo a perseguire con forza in attesa della sua efficacia: incentivare la vaccinazione e stimolare opinione pubblica e Istituzioni a contrastare la pericolosità delle notizie false».